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«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 6 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в чемпионате

«Бавария» идет без поражений в Бундеслиге.

Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Бохум» в 8-м туре чемпионата Германии – 5:0. 

Мюнхенский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков – на его счету 6 побед и 2 ничьих. «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» благодаря лучшей разнице мячей, «Байер» отстает на 5 баллов. 

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» примет «Унион». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoБавария
logoБайер
logoБохум
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoРБ Лейпциг
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