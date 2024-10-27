«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 6 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в чемпионате

«Бавария» идет без поражений в Бундеслиге.

Сегодня команда Венсана Компани разгромила «Бохум » в 8-м туре чемпионата Германии – 5:0.

Мюнхенский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков – на его счету 6 побед и 2 ничьих. «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» благодаря лучшей разнице мячей, «Байер» отстает на 5 баллов.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария » примет «Унион».