«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 8 туров, опережая «Лейпциг» по разнице мячей. «Байер» отстает на 5 баллов, «Дортмунд» – на 7

«Бавария» сохранила первое место в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани разгромила «Бохум» в 8-м туре чемпионата Германии (5:0) и продолжает лидировать в турнирной таблице – у нее теперь 20 баллов. Мюнхенцы опережают «РБ Лейпциг » за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.

«Байер », «Унион » и «Фрайбург » набрали по 15 очков и занимают 3-е, 4-е и 5-е места соответственно. Дортмундская «Боруссия » идет седьмой с 13 баллами.