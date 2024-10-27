«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 8 туров, опережая «Лейпциг» по разнице мячей. «Байер» отстает на 5 баллов, «Дортмунд» – на 7
«Бавария» сохранила первое место в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани разгромила «Бохум» в 8-м туре чемпионата Германии (5:0) и продолжает лидировать в турнирной таблице – у нее теперь 20 баллов. Мюнхенцы опережают «РБ Лейпциг» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.
«Байер», «Унион» и «Фрайбург» набрали по 15 очков и занимают 3-е, 4-е и 5-е места соответственно. Дортмундская «Боруссия» идет седьмой с 13 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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