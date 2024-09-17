Меньян заменен после столкновения с Жотой в игре с «Ливерпулем». 19-летний Торрьяни дебютировал за «Милан»

Майк Меньян получил травму в игре Лиги чемпионов.

На 48-й минуте голкипер «Милана », выходя из ворот, столкнулся с вингером «Ливерпуля » Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Меньян испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

Майк покинул поле самостоятельно, натянув футболку на голову. Вместо него вышел Лоренцо Торрьяни – для 19-летнего вратаря эта игра стала дебютной в составе «россонери».

«Милан» – «Ливерпуль». 1:2 – ван Дейк забил. Онлайн-трансляция