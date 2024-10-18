Губерниев о травме Дзюбы: «Рекорды Кержакова и Лоськова побьет уже в этом сезоне. Остается только пожелать здоровья и скорейшего возвращения»

Дмитрий Губерниев высказался о травме Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона » вышел на матч 12-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» в стартовом составе. На 6-й минуте он травмировал заднюю поверхность правого бедра и был вынужден покинуть поле.

– Ну, это спорт. Конечно, хотелось посмотреть, как Дзюба проявит себя в матче против «Зенита ». Но сейчас остается ему только пожелать здоровья и скорейшего возвращения. К тому же есть еще матч второго круга. Да, в Петербурге, но тем интереснее.

– Опять же, рекорды Кержакова и Лоськова падут?

– По‑прежнему считаю, что рекорд Кержакова Артем побьет уже в этом сезоне. Что касается рекорда Лоськова, официально в футболе пасы не считают, как в хоккее, но учитывая, что ему осталось семь очков до него – тоже побьет. Если будет здоров, конечно, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».

На данный момент на счету Дзюбы 230 голов. Лучшим бомбардиром в истории российского футбола остается Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году, на его счету 233 гола.

Помимо рекорда Кержакова, Дзюба близок к достижению Дмитрия Лоськова, рекордсмена по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионатов России. Чтобы его обогнать, Артему (161+98) необходимо набрать семь очков.