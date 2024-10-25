«Ювентусу» интересен форвард сборной Италии Лукка. У него 3 гола в 5 матчах за «Удинезе»
«Ювентусу» интересен форвард «Удинезе» Лоренцо Лукка.
Туринцы рассматривают возможность подписания 24-летнего дебютанта сборной Италии зимой как замену травмированному Аркадиушу Милику.
В 8 матчах сезона Серии А на счету Лукки 3 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости