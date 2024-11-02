Телеведущая Лоу о «Золотом мяче»: «Винисиус высокомерен, собирался устроить две вечеринки. Его нужно дисквалифицировать. Сравните это с речью Родри»
Телеведущий Ребекка Лоу раскритиковала Винисиуса.
«Винисиус очень высокомерный. Он собирался устроить две вечеринки, одну в Париже, после церемонии [«Золотого мяча»], и одну в Мадриде, когда вернулся бы в качестве первого номера. Высокомерие зашкаливает. Я вообще считаю, что его нужно дисквалифицировать. Высокомерие настолько возмутительно.
А потом вы видите Родри с его речью и все, что он сказал о том, что он выигрывает для всех таких, как Иньеста и Хави, для всех испанских игроков, которые никогда не брали «Золото мяча». Вы видите разницу. То, что сделал Вини, на самом деле отвратительно», – заявила Лоу в беседе с Гари Невиллом.
Опубликовано: Sports
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