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В УЕФА отрицают, что Чеферин говорил об итогах «Золотого мяча», и пригрозили судом тем, кто распространяет фэйковую цитату про то, что Родри создал больше голов, чем Винисиус

В УЕФА отрицают, что Александар Чеферин говорил об итогах «Золотого мяча».

По интернету ранее разлетелась цитата в отношении итогов премии, которую приписывали главе УЕФА. Чеферин якобы заявил, что выигравший «Золотой мяч» хавбек «Манчестер Сити» Родри создал больше голов, чем вингер «Реала» Винисиус.

В УЕФА отреагировали на фэйковую цитату.

«Мы категорически отвергаем утверждения, циркулирующие по поводу предполагаемых комментариев УЕФА по итогам вручения «Золотого мяча». Ни УЕФА, ни президент не делали никаких заявлений относительно результатов.

Любое подобное сообщение является совершенно необоснованным и не отражает реальности. Мы оставляем за собой право подать в суд против любой стороны, участвующей в распространении этих ложных заявлений», – говорится в сообщении УЕФА.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoУЕФА
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoАлександер Чеферин
logoВинисиус Жуниор
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