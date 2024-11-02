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Иньиго Мартинес о «Золотом мяче»: «Если журналисты проголосовали за Родри, значит, он заслужил больше, чем Винисиус»

Иньиго Мартинес поделился мнением относительно итогов «Золотого мяча».

Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а вторым стал вингер «Реала» Винисиус.

– Вас удивила ситуация с «Золотым мячом», вся эта суматоха и то, что Родри выиграл, а не Винисиус?

– У каждого есть свое мнение. В голосовании принимают участие 100 журналистов. 

И если они проголосовали за Родри, то потому, что он заслужил это больше, чем Винисиус.

Я рад за Родри, знаю его. Счастлив, что он с «Золотым мячом». Надеюсь, он будет претендовать на него еще много сезонов, – сказал защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoИньиго Мартинес
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
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