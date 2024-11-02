Иньиго Мартинес о «Золотом мяче»: «Если журналисты проголосовали за Родри, значит, он заслужил больше, чем Винисиус»
Иньиго Мартинес поделился мнением относительно итогов «Золотого мяча».
Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а вторым стал вингер «Реала» Винисиус.
– Вас удивила ситуация с «Золотым мячом», вся эта суматоха и то, что Родри выиграл, а не Винисиус?
– У каждого есть свое мнение. В голосовании принимают участие 100 журналистов.
И если они проголосовали за Родри, то потому, что он заслужил это больше, чем Винисиус.
Я рад за Родри, знаю его. Счастлив, что он с «Золотым мячом». Надеюсь, он будет претендовать на него еще много сезонов, – сказал защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости