«Валенсия» – «Реал» перенесут из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯

Более 70 погибших.

Матч «Валенсия» – «Реал», запланированный на 2 ноября, могут перенести из-за наводнений на востоке и юге Испании. Валенсийский клуб уже официально попросил Ла Лигу сыграть в другую дату. «Реал» согласится с любым решением лиги.

Крупнейшая катастрофа в истории Испании за последние 58 лет.

Что произошло?

О надвигающемся наводнении власти Испании предупредили еще 29 октября, но о последствиях не догадывался никто.

На регионы обрушилась DANA (depresión aislada en niveles altos) – холодные массы воздуха, спускающиеся из высоких слоев атмосферы и вызывающие интенсивные осадки. Это явление характерно для начала осени и весны в западном Средиземноморье, чаще всего его можно наблюдать в восточной части Испании, возле Балеарских островов.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, и многие районы затопило. Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете. На северо-востоке и юго-западе страны сохраняется высокий уровень тревоги.

За несколько часов выпал 491 миллиметр осадков – годовая норма для региона. Самое большое количество за 58 лет, с сентября 1966-го.

Буря повлекла нарушения железнодорожного и авиасообщения, а также разрушения инфраструктуры регионов. Больше всех пострадало как раз автономное сообщество Валенсия – к спасательным работам привлечены сотни военнослужащих. Некоторые города затоплены, люди спасаются на крышах домов

Свыше 150 тысяч домов остались без электроэнергии. Некоторые районы Валенсии отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои со связью, разрушены мосты. В данный момент известно о гибели более 70 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

«Валенсия» в связи с непредвиденными обстоятельствами обратилась к Ла Лиге с просьбой провести игру в другой день. «Реал» будет согласен с любым решением в данной ситуации. Новая дата станет известна позже.

Из-за стихийного бедствия уже отменен матч «Валенсии» против «Парла Эскуэла» в Кубке Испании, соседей из «Леванте» тоже затронуло: сыграют с «Понтеведрой» в другую дату.

В Испании объявили трехдневный траур в память о жертвах наводнения.

«Реал», «Барса», Винисиус, УЕФА, Симеоне выразили соболезнования

Клубы и организации скорбят.

«Сил всем: и пострадавшим, и тем, кто работает над устранением последствий стихийного бедствия. Клуб готов оказать любую возможную помощь властям и пострадавшим муниципалитетам», – заявила «Валенсия».

Клуб открыл на «Месталье» пункт приема продуктов питания и предметов первой необходимости.

«Наши мысли и мысли всего европейского футбольного сообщества с жителями юго-востока Испании и всеми, кто пострадал от разрушительного наводнения в этом районе», – сообщили в УЕФА.

«Реал» не остался в стороне: «Мадрид», президент и совет директоров клуба выражают соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате шторма, обрушившегося на многие районы нашей страны, особенно на провинции Валенсия и Альбасете. Мы глубоко опечалены и выражаем солидарность со всеми людьми, пострадавшими от катастрофы, наша полная поддержка им и сочувствие».

Мадридцы также минутой молчания почтили память жертв перед началом сегодняшней тренировки.

«Барселона» выражает соболезнования родственникам погибших и солидарность с округами Валенсии, а также Альбасете и Андалусии, пострадавшими от проливных дождей», – сказано в заявлении «Барселоны».

«Сил всем! 🙏🏿 » – написал вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор.

«Наши соболезнования всем жителям Валенсии в это очень тяжелое время для них и их семей», – сказал на пресс-конференции тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Фанаты «Валенсии» придумали кричалку про «Пляжный мяч» Винисиуса, но она, похоже, уже неактуальна

Болельщики планировали обыграть поражение бразильца в споре за «Золотой мяч». Как сообщает COPE, фанаты «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».

Сейчас, конечно, уже не до нее.

Из-за наводнения сдвинули матч «Болонья» – «Милан». Новую дату не найти, миланцы злятся

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Mateo Villalba Sanchez