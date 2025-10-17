  • Спортс
  • Палмер пропустит еще 6 недель из-за травмы паха. Хавбек «Челси» не играет с 20 сентября
Палмер пропустит еще 6 недель из-за травмы паха. Хавбек «Челси» не играет с 20 сентября

Коул Палмер пропустит еще шесть недель из-за травмы.

Об этом заявил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

«Я ошибался [насчет возвращения Коула Палмера в ноябре]. К сожалению, ему надо еще шесть недель.

Мы стараемся максимально защитить Коула. Медицинская бригада – не волшебники. Надеемся, что шести недель будет достаточно», – сказал Энцо Мареска, отметивший, что футболисту не нужна операция.

Англичанин не играет с 20 сентября из-за травмы паха.

В этом сезоне Палмер провел 3 матча в АПЛ и забил 1 гол. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
