Палмер пропустит еще 6 недель из-за травмы паха. Хавбек «Челси» не играет с 20 сентября

Коул Палмер пропустит еще шесть недель из-за травмы.

Об этом заявил главный тренер «Челси » Энцо Мареска.

«Я ошибался [насчет возвращения Коула Палмера в ноябре]. К сожалению, ему надо еще шесть недель.

Мы стараемся максимально защитить Коула. Медицинская бригада – не волшебники. Надеемся, что шести недель будет достаточно», – сказал Энцо Мареска , отметивший, что футболисту не нужна операция.

Англичанин не играет с 20 сентября из-за травмы паха.

В этом сезоне Палмер провел 3 матча в АПЛ и забил 1 гол. Его статистику можно изучить по ссылке .

