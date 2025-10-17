  • Спортс
  Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Быть самым большим клубом Англии – наша цель. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но АПЛ – невероятно сложный турнир»
Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Быть самым большим клубом Англии – наша цель. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но АПЛ – невероятно сложный турнир»

Вирджил ван Дейк рассказал о главной цели «Ливерпуля».

«Самое важное – это культура клуба, она никогда не меняется. Это самое главное, что нужно сохранить в «Ливерпуле». В клубе есть определенные ценности, которых все должны придерживаться.

Все начинается с этих ценностей – тяжелой работы и преданности болельщикам со всего мира, благодаря этому можно добиться успеха. Качество у нас есть, но никаких гарантий нет, поэтому нужно трудиться каждый день, чтобы показывать это в играх.

Знаете, с того дня, как я пришел в клуб, – конечно, когда Юрген (Клопп) был главным тренером, а Хендо (Джордан Хендерсон) капитаном, – те ценности, которые они мне тогда показали, я хотел продолжать поддерживать.

Так все и должно быть в следующие несколько лет, и, что бы ни случилось после того, как мне придется уйти, – ливерпульский путь должен сохраняться. В этом, я бы сказал, заключается ключ и начало нашего успеха.

Быть самым большим клубом [Англии] – это, безусловно, цель клуба и наша цель как игроков тоже. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но я думаю, что Премьер-лига – невероятно сложный турнир», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Reach. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Liverpool Echo
