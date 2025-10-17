Месси о годовщине дебюта за «Барселону»: «Уже 21 год, невероятно»
Лионель Месси выложил памятный пост в честь дебюта за «Барселону».
16 октября 2004 года аргентинец провел первый официальный матч за каталонский клуб – вышел на замену за восемь минут до конца матча против «Эспаньола».
По случаю годовщины Месси опубликовал в соцсетях фото себя с той игры и написал: «Уже 21 год, невероятно».
Лионель играл за «Барселону» до 2021 года.
Изображение: instagram.com/leomessi
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Лионеля Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости