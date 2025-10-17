Фото
Месси о годовщине дебюта за «Барселону»: «Уже 21 год, невероятно»

Лионель Месси выложил памятный пост в честь дебюта за «Барселону».

16 октября 2004 года аргентинец провел первый официальный матч за каталонский клуб – вышел на замену за восемь минут до конца матча против «Эспаньола». 

По случаю годовщины Месси опубликовал в соцсетях фото себя с той игры и написал: «Уже 21 год, невероятно». 

Лионель играл за «Барселону» до 2021 года.

Изображение: instagram.com/leomessi

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Лионеля Месси
