Месси о годовщине дебюта за «Барселону»: «Уже 21 год, невероятно»

Лионель Месси выложил памятный пост в честь дебюта за «Барселону».

16 октября 2004 года аргентинец провел первый официальный матч за каталонский клуб – вышел на замену за восемь минут до конца матча против «Эспаньола».

По случаю годовщины Месси опубликовал в соцсетях фото себя с той игры и написал: «Уже 21 год, невероятно».

Лионель играл за «Барселону» до 2021 года.

Изображение: instagram.com/leomessi