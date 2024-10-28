«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от лидера Ла Лиги на 10 очков после 11 туров. Мадридцы летом купили игроков на 185 млн евро

«Атлетико» существенно отстал от «Барселоны».

Команда Диего Симеоне в воскресенье уступила «Бетису » – 0:1. Она идет на четвертой строчке с 20 очками.

Мадридцы впервые за время работы аргентинского тренера отстали от лидера чемпионата на 10 очков после 11 туров. Ранее наибольшим было отставание в 8 очков в 2017 и 2022 годах.

Следует отметить, что, согласно данным Transfermarkt , минувшим летом «Атлетико » потратил на новичков 185 млн евро (и продал игроков на 93,9 млн).