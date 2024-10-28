«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от лидера Ла Лиги на 10 очков после 11 туров. Мадридцы летом купили игроков на 185 млн евро
«Атлетико» существенно отстал от «Барселоны».
Команда Диего Симеоне в воскресенье уступила «Бетису» – 0:1. Она идет на четвертой строчке с 20 очками.
Мадридцы впервые за время работы аргентинского тренера отстали от лидера чемпионата на 10 очков после 11 туров. Ранее наибольшим было отставание в 8 очков в 2017 и 2022 годах.
Следует отметить, что, согласно данным Transfermarkt, минувшим летом «Атлетико» потратил на новичков 185 млн евро (и продал игроков на 93,9 млн).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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