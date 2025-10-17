15

«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)

«Индепендьенте» предпринимает усилия по подписанию Эсекиэля Барко.

Как сообщает Olé, в последние недели представители аргентинского клуба связывались с окружением полузащитника «Спартака» для обсуждения возможного трансфера летом.

У игрока есть желание вернуться в Аргентину, в том числе по семейным причинам, и финансовый аспект не должен стать препятствием.

Главная сложность – договориться со «Спартаком», который приобрел его у «Ривер Плейт» за 14 млн евро в 2024 году. Многое будет зависеть от того, насколько настойчиво сам Барко захочет добиться этого перехода.

Эсекиэль является воспитанником «Индепендьенте». За взрослую команду он выступал с 2016 по 2017 год и выиграл с ней Южноамериканский кубок. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Olé
