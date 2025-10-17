Дмитрий Аленичев: «Базовые клубы сборной – ЦСКА и «Локомотив». Для чего академия «Спартака»? Чтобы выпускать футболистов – сейчас это не так»

Дмитрий Аленичев высказался о нехватке игроков «Спартака» в сборной России.

В октябре на сбор национальной команды вызывались три игрока красно-белых – вратарь Александр Максименко, защитник Руслан Литвинов и опорник Наиль Умяров.

«Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной – ЦСКА и «Локомотив », которые играют практически полностью российскими составами. Это логично.

Конечно, мне это неприятно, болельщикам «Спартака» тоже хочется, чтобы было больше своих. Для чего существует академия «Спартака»? Чтобы выпускать как можно больше футболистов, которые бы пополняли основной состав. К сожалению, сейчас это не так.

Сейчас лучший игрок чемпионата – Алексей Батраков . В составе «Спартака» – Жедсон Фернандеш, очень он нравится. А из россиян – Наиль Умяров », – сказал бывший главный тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев.