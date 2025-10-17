  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Аленичев: «Базовые клубы сборной – ЦСКА и «Локомотив». Для чего академия «Спартака»? Чтобы выпускать футболистов – сейчас это не так»
10

Дмитрий Аленичев: «Базовые клубы сборной – ЦСКА и «Локомотив». Для чего академия «Спартака»? Чтобы выпускать футболистов – сейчас это не так»

Дмитрий Аленичев высказался о нехватке игроков «Спартака» в сборной России.

В октябре на сбор национальной команды вызывались три игрока красно-белых – вратарь Александр Максименко, защитник Руслан Литвинов и опорник Наиль Умяров.

«Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной – ЦСКА и «Локомотив», которые играют практически полностью российскими составами. Это логично.

Конечно, мне это неприятно, болельщикам «Спартака» тоже хочется, чтобы было больше своих. Для чего существует академия «Спартака»? Чтобы выпускать как можно больше футболистов, которые бы пополняли основной состав. К сожалению, сейчас это не так.

Сейчас лучший игрок чемпионата – Алексей Батраков. В составе «Спартака» – Жедсон Фернандеш, очень он нравится. А из россиян – Наиль Умяров», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoДмитрий Аленичев
logoЛокомотив
logoСпартак
Р-Спорт
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoНаиль Умяров
logoЖедсон Фернандеш
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Семак о том, что «Зенит» называют сборной Бразилии: «Проще поддевать и писать всякую ерунду, чем рассуждать о хорошем. Реалии жизни»
512 минут назад
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
823 минуты назад
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)
1324 минуты назад
«Матч ТВ» покажет класико «Реал» – «Барса» в записи. В прямом эфире – игра «Зенита» против «Динамо»
12736 минут назад
Этот сезон РПЛ – худший по чистому времени за 5 лет (49:32 за матч). ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг – 0,61 в среднем за матч
4145 минут назад
Ждем вас в Сирене – нужен QA-инженер, который будет тестировать наши спецпроекты: тесты, квизы, игры и многое другое!
сегодня, 08:00Вакансия
Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей
45сегодня, 07:40
Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»
48сегодня, 06:47
Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»
27сегодня, 06:30
«Спартак» пригласил экс-спортдира ЦСКА, Дегтярев снова говорит о лимите, примирение Сперцяна и Ндонга, Финляндия не пустит российских лыжников, 1,253 млрд на школу Загитовой и другие новости
7сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Быть самым большим клубом Англии – наша цель. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но АПЛ – невероятно сложный турнир»
19 минут назад
Вратарь «Локо» Веселов: «Первоочередная задача – закрепиться и играть в РПЛ. Цель — попасть в Европу»
1сегодня, 07:59
Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо»
6сегодня, 07:46
Черчесов об «Ахмате»: «Любят писать, что мы с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. Проводим теоретические занятия. «Краснодар» — команда качественная, но и мы смотрелись на том же уровне»
сегодня, 07:34
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
сегодня, 07:22
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00
1сегодня, 07:02Видео
Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»
9сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные
1сегодня, 06:25
Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
1сегодня, 05:37
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:00