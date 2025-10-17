Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»

Виктор Мелехин ответил на вопрос о шансах сборной России на чемпионате мира.

– Россия бы боролась за выход из группы на чемпионате мира?

– Я думаю, боролись бы. Сто процентов.

– Мы уже четвертый сезон не играем в еврокубках. Наш чемпионат, на твой взгляд, по-прежнему конкурентоспособен по сравнению с европейскими?

– На мой взгляд, да. Потому что заметил, что за последние три года, что я играю в Премьер-лиге, чемпионат становится все сложнее и сложнее.

Он развивается, становится тяжелее играть в нем. В РПЛ каждая команда может выиграть у каждой. Раньше такого не было.

Поэтому мне кажется, что мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене, – сказал защитник «Ростова» Виктор Мелехин .