Симеоне о «Золотом мяче» Родри: «Рад за него – приятно, когда отмечают работу, часто остающуюся незамеченной. За год в «Атлетико» он дал нам многое»

Диего Симеоне поздравил Родри с получением «Золотого мяча».

«Я рад за Родри . Он этого заслуживает. Он потрясающий игрок. Он провел с нами всего один сезон и произвел прекрасное впечатление. Мы активно боролись за то, чтобы он остался. Он решил перейти в «Сити » и в итоге многого добился и многое сделал, чтобы совершенствоваться и расти как футболист. За год [в «Атлетико»] он многое нам дал.

Так что я очень рад за него, [он выиграл] совершенно заслуженно. Нам, бывшим полузащитникам, приятно, когда отмечают работу, которая часто остается незамеченной. Но это значительная часть того, что может показать команда», – сказал главный тренер «Атлетико ».