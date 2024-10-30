Симеоне о «Золотом мяче» Родри: «Рад за него – приятно, когда отмечают работу, часто остающуюся незамеченной. За год в «Атлетико» он дал нам многое»
Диего Симеоне поздравил Родри с получением «Золотого мяча».
«Я рад за Родри. Он этого заслуживает. Он потрясающий игрок. Он провел с нами всего один сезон и произвел прекрасное впечатление. Мы активно боролись за то, чтобы он остался. Он решил перейти в «Сити» и в итоге многого добился и многое сделал, чтобы совершенствоваться и расти как футболист. За год [в «Атлетико»] он многое нам дал.
Так что я очень рад за него, [он выиграл] совершенно заслуженно. Нам, бывшим полузащитникам, приятно, когда отмечают работу, которая часто остается незамеченной. Но это значительная часть того, что может показать команда», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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