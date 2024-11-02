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«Бавария» хочет расстаться с Горетцкой, игрок не намерен уходить. Леон зарабатывает до 17 млн евро в год

«Бавария» заинтересована в скорейшем расставании с Леоном Горетцкой.

По данным Bild, немец не собирается уходить зимой. Он намерен проанализировать свою ситуацию летом.

Горетцка зарабатывает до 17 млн евро с учетом бонусов. Его базовая зарплата составляет около 13 млн евро – и увеличивается с каждым 7-м матчем.

Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoЛеон Горетцка
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