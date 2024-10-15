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  • «МЮ» следит за Дэвисом, Горетцкой и Сане. Контракты Альфонсо и Лероя с «Баварией» истекают в 2025 году
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«МЮ» следит за Дэвисом, Горетцкой и Сане. Контракты Альфонсо и Лероя с «Баварией» истекают в 2025 году

«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии».

Сообщается, что руководством «МЮ» планирует улучшить результаты клуба и наладить стабильную игру. Для этого клубу потребуются качественные приобретения. 

«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии»: Альфонсо Дэвисом, Лероем Сане и Леоном Горетцкой

Англичане рассчитывают подписать Дэвиса в качестве свободного агента, его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Однако 23-летний канадский защитник интересен «Реалу» в качестве возможной замены Даниэлю Карвахалю. 

Контракт Сане с «Баварией» действует до 2025 года, за вингером следит «Барселона», а также клубы АПЛ

Горетцка связан соглашением с немецким клубом до 2026 года. Сообщалось, что 29-летний полузащитник не намерен покидать «Баварию». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sport
logoБавария
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoЛеон Горетцка
logoЛерой Сане
logoАльфонсо Дэвис
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