«МЮ» следит за Дэвисом, Горетцкой и Сане. Контракты Альфонсо и Лероя с «Баварией» истекают в 2025 году
«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии».
Сообщается, что руководством «МЮ» планирует улучшить результаты клуба и наладить стабильную игру. Для этого клубу потребуются качественные приобретения.
«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии»: Альфонсо Дэвисом, Лероем Сане и Леоном Горетцкой.
Англичане рассчитывают подписать Дэвиса в качестве свободного агента, его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года. Однако 23-летний канадский защитник интересен «Реалу» в качестве возможной замены Даниэлю Карвахалю.
Контракт Сане с «Баварией» действует до 2025 года, за вингером следит «Барселона», а также клубы АПЛ.
Горетцка связан соглашением с немецким клубом до 2026 года. Сообщалось, что 29-летний полузащитник не намерен покидать «Баварию».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sport
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