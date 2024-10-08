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В «Баварии» игроков не будут штрафовать за опоздания. Вместо этого они будут оставаться на базе, пока не уйдет Компани

В «Баварии» опоздавшие на тренировку будут наказаны.

Венсан Компани ввел несколько новых внутренних правил, чтобы сохранить сплоченность команды и продемонстрировать свой авторитет.

Тот, кто приходит на тренировку не вовремя, не платит штраф. Вместо этого он должен остаться на тренировочной базе как минимум столько же, сколько сам тренер (игроки обычно уходят в 13:00 после утренней тренировки, в то время как Компани остается как минимум до 16:00). Это правило было оценено руководством клуба.

Кроме того, опоздавший на видеосессию не допускается к участию в ней.

Компани отправляет заявку на матч в группе вотсаппе, но не оглашает стартовый состав. В случае каких-то изменений, касающихся кого-то из игроков, тренер говорит с ним лично и информирует его заранее. Например, Леону Горецке Компани лично сообщил, что он не попадет в заявку на 3-й тур.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoЛеон Горетцка
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