Широков о «Спартаке»: «Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнется хороший. Обычное состояние»

Роман Широков поделился мнением об игре «Спартака».

– Что скажете о состоянии «Спартака»? Есть позитив?

– «Спартак» стабилен в своем состоянии – что в прошлом сезоне, что в этом. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнется хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков, – сказа экс-игрок «Спартака ».