Широков выложил фото с Николичем: «Спасибо Марко и ЦСКА за возможность пройти стажировку»
Роман Широков выложил фото с Марко Николичем.
«Огромное спасибо Марко, его тренерскому штабу и ПФК ЦСКА за возможность пройти стажировку», – написал экс-игрок сборной России в телеграм-канале.
Напомним, на данный момент Широков занимает пост гендиректора в клубе «Леон Сатурн».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Широкова
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