Широков выложил фото с Николичем: «Спасибо Марко и ЦСКА за возможность пройти стажировку»

Роман Широков выложил фото с Марко Николичем.

«Огромное спасибо Марко, его тренерскому штабу и ПФК ЦСКА за возможность пройти стажировку», – написал экс-игрок сборной России в телеграм-канале.

Напомним, на данный момент Широков занимает пост гендиректора в клубе «Леон Сатурн».