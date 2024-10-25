  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Широков выложил фото с Николичем: «Спасибо Марко и ЦСКА за возможность пройти стажировку»
Фото
10

Широков выложил фото с Николичем: «Спасибо Марко и ЦСКА за возможность пройти стажировку»

Роман Широков выложил фото с Марко Николичем.

«Огромное спасибо Марко, его тренерскому штабу и ПФК ЦСКА за возможность пройти стажировку», – написал экс-игрок сборной России в телеграм-канале.

Напомним, на данный момент Широков занимает пост гендиректора в клубе «Леон Сатурн».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Широкова
logoЦСКА
logoЛеон Сатурн
logoРоман Широков
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак-2» мне интереснее, чем основной. За ним совсем не слежу, неинтересен на данный момент». Широков о красно-белых
921 октября, 11:24
«Краснодар» дважды за полгода бил «Спартак» 4:0. И даже не был фаворитом
319 октября, 12:40
Широков о Мичкове: «Сыграл сезон за «Чисто Питер», люди посмотрели его статистику, уехал. Теперь выступает за «Филадельфию»
418 октября, 19:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Такого, как в «МЮ», здесь не будет. Руководство знает, что делать. Кажется, что мы с Чики не можем уйти, но мы можем, и жизнь продолжается, Земля вертится»
636 минут назад
Рафинья не раз думал об уходе из «Барселоны»: «Сначала был не лучший старт, а в прошлом сезоне я много читал, что фанаты требуют продать меня. Хотелось туда, где нет давления»
645 минут назад
Мареска о Рисе Джеймсе как капитане «Челси»: «Ожидал больше в плане лидерства. У нас нет настоящего лидера»
1758 минут назад
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука
34сегодня, 21:00
Альба удивлен, что Месси не номинирован на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок мира, когда показывает свой самый высокий уровень»
13сегодня, 20:59
Глава Ла Лиги Тебас о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это не честная игра, не рыцарство и не часть ценностей их клуба»
12сегодня, 20:32
Гильерме о гражданстве РФ Дугласа: «Для него это возможность узнать нашу русскую культуру. Он спокойный человек, русские такие же спокойные»
7сегодня, 20:20
Мартино о «Золотом мяче»: «Винисиус по праву лучший игрок прошлого сезона, но Месси – лучший игрок на данный момент»
10сегодня, 20:15
Зиркзе не намерен покидать «МЮ» зимой. Он считает себя «форвардом номер один» (Флориан Плеттенберг)
7сегодня, 19:53
Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»
54сегодня, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
Газзаев о сборной России: «РФС нужно на следующий год искать достойных соперников. Не с 200-го места рейтинга»
345 минут назад
У «Сан-Лоренсо» большая задолженность по оплате порноканалов. Прежнее руководство подключило свыше 20 ТВ-пакетов для взрослых
358 минут назад
Глава РФС Дюков: «Члены исполкома, кроме Федуна, принимают активное участие в работе. Его полномочия истекают в 2025-м, он может сам написать заявление о выходе»
1сегодня, 21:19
Флик о класико: «Реал» – команда с игроками мирового уровня, но я верю в «Барселону». Каждый отрабатывает друг за друга, мы едины – и в этом наша сила»
5сегодня, 21:12
Чемпионат Испании. «Севилья» победила «Эспаньол», «Реал» сыграет с «Барселоной» в субботу
15сегодня, 20:59
«Реалу» интересен 21-летний защитник «Велес Сарсфилд» Валентин Гомес. Он стоит 10 млн евро
сегодня, 20:55
Чемпионат Англии. «Лестер» проиграл «Ноттингему», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
12сегодня, 20:55
Чемпионат Италии. «Торино» против «Комо», «Интер» примет «Ювентус» в воскресенье
5сегодня, 18:45Live
«Негодяйство». Агент Миранчука об отсутствии флага России в постах «Атланты»
10сегодня, 20:44
Александр Мостовой: «Для меня удивительны результаты «Локомотива». В тройке его не будет. Никто не удивится, если «Зенит» легко победит»
8сегодня, 20:40