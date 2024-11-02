Широков о матче ЦСКА и «Спартака»: «Николич выглядит значительно предпочтительнее Станковича. Но играют же не тренеры, а футболисты»
– Как оцените нынешнюю форму ЦСКА и «Спартака» перед дерби? Кто фаворит?
– Неважно, в каком они состоянии сейчас. На дерби любая команда в любом состоянии соберется.
Много раз было, когда и ЦСКА, и «Спартак» перед дерби были в плохом состоянии, но дерби – это совершенно другой матч.
Единственное – ЦСКА играет дома, перед своими болельщиками. В связи с этим у армейцев, возможно, есть небольшой процентик преимущества.
– Как тренер Николич сильнее Станковича?
– Я мало знаю Станковича – он всего месяца четыре работает у нас. Николич больше известен.
На данный момент Николич выглядит значительно предпочтительнее. Но играют же не тренеры, а футболисты.
– Какие сильные стороны ЦСКА у сейчас?
– ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном стал играть значительно дисциплинированнее в обороне и меньше пропускать.
С приходом Гуарирапы и атака ЦСКА стала сильнее, чем в начале сезона. При всем уважении к Мусаеву, Гуарирапа добавил мощи нападению.
Конкуренция за место в составе позволить прогрессировать и Мусаеву, и Гуарирапе, – сказал Роман Широков.
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