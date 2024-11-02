Лионель Месси: «Я бы не хотел становиться тренером. Но я еще не знаю, чем буду заниматься»
Лионель Месси заявил, что не хочет тренировать в будущем.
«Я бы не хотел быть тренером, но я все еще не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем.
Я гораздо больше, чем раньше, ценю все, что делаю в повседневной жизни, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Фабрицио Романо.
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