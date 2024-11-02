Тренер «Сеула»: «Разве Лингард не суперзвезда? Он играл за лучший клуб мира.Теперь Джесси стал настоящим корейцем»

Тренер «Сеула» заявил, что Джесси Лингард стал корейцем.

«Разве Лингард не суперзвезда? Когда он был в «Манчестер Юнайтед», он летал на частном самолете. Помню первое, что он сказал, как только сошел в аэропорту Инчхон... Лингард спросил: «Где находится гейт ФК «Сеул»?»

Лингард играл за лучший клуб в мире, так что сейчас ему, должно быть, многого не хватает. Стадион, тренировочная площадка и так далее могут быть невероятно плохи для него.

Но Джесси спокойно и добросовестно играет. Он зарекомендовал себя как незаменимый игрок для команды. Теперь Лингард лидер, который ведет за собой игроков. Он стал настоящим корейцем», – сказал тренер «Сеула» Ким Ги Дон.

Лингард освоился в «Сеуле» – капитанит, учит корейский и попался за езду на электросамокате без прав