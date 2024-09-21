У меня колотилось сердце и шли мурашки. Погулял по Корее одними хайкинг-тропами со стариками

Привет! Я Артем Буторин – редактор Спортса’‘. И автор: если вы любите футбол, возможно, читали мои ностальгические материалы про героев английской Премьер-лиги (и не только).

Недавно я рассказал, как в 33 года с нуля научился гонять на велосипеде : когда получил приглашение от московского офиса Национальной организации туризма Южной Кореи отправиться в велотур по стране. Ваши комментарии вдохновили меня на продолжение.

Впечатлениями от великов я уже поделился, поэтому сегодня другие впечатления от Кореи: спортивные и туристические.

Хайкинг в Корее даже популярнее велоспорта

Напомню контекст: в начале июля мы с группой двинули из Сеула в Пусан на велосипедах. Популярный маршрут примерно на 600 км и пять-шесть дней: примерно по 100 км в сутки. Наш тур прошел в облегченном режиме, чтобы вдобавок к велодорожкам затестить хайкинг и зацепить достопримечательности. Поэтому часть маршрута проехали на машине.

Так вот: инфраструктура для велопутешествий по Корее на высочайшем уровне. Можно реально проехать из одного города в другой по специальной велодорожке без пешеходов и автомобилей. Поэтому велики так популярны в Корее.

Но даже они уступают хайкингу: опять же во многом из-за инфраструктуры и доступности – тебе не нужно вообще ничего. Сейчас докажу.

Мы прилетели в Сеул рано утром и отправились в тур по столице. После достопримечательностей гид пригласил нас на хайкинг – спортивную прогулку по горам. Она рассчитана на день – в этом и отличие от треккинга, который может растянуться на два-три дня.

С собой у меня буквально ничего не было, только рюкзак с пауэрбанком и бутылка воды. А большего и не надо.

В итоге мы взобрались на смотровую площадку на пике Инвансан – это протяженный маршрут вдоль бывшей крепостной стены, защавшей город в древние времена.

Путь совсем не монотонный: были отрезки со ступеньками или веревочной тропой, встретился и просто крутой подъем в гору. Моя физическая подготовка помогла взобраться на вершину почти без остановок на отдых. Некоторым в группе подъем дался тяжелее, но в этом и кайф хайкинга: остановиться можно в любой момент. Отдышаться, устроить пикник или полюбоваться пейзажами. У нас, например, были вот такие виды на Сеул.

На вершине сердце колотилось даже у меня.

Я спросил гида о сложности трассы, и он шокировал: «Нууу, где-то на единичку из пяти». Оу, даже интересно что ждет на пятерке? Хотя этот гид пролетел наш путь почти бегом – опыт!

Кстати, об опыте: на пути я встретил людей буквально всех возрастов: были и школьники, и пенсионеры. Например, в какой-то момент я шел вровень с дедом лет 70.

Этим Корея удивляет: люди действительно горят спортом и массово им занимаются. На прогулках в Сеуле я постоянно встречал бегунов и велосипедистов, площадки всегда забиты, на турничках кто-то да подтягивается.

Конечно, в России такие люди тоже есть, но не в таком количестве, поверьте. Почти на всех спортивных активностях я встречал пожилых людей – и они в отличной форме.

Через пару дней и городов мы вновь слезли с великов для хайкинга – на этот раз по Йоннамским Альпам. У меня много слов, чтобы их описать, но зачем, если можно просто посмотреть.

Несмотря на масштабы, тропинки для хайкинга есть везде.

Да, где-то дорога усложняется максимально крутыми спусками и подъемами, а еще острыми камнями – но и в этом фишка хайкинга. Например, мне повезло найти этот закуток.

Я не боюсь высоты, но смотреть вниз было волнительно. И завораживающе одновременно.

А теперь достопримечательности: дворцы, памятники и еда

Сразу договоримся: я не буду топить вас в исторических справках, вы здесь не для этого. Взамен вы посмотрите классные кадры, которые меня вдохновили (надеюсь, вдохновят и вас).

В первый день я окунулся прям в Азию-Азию – как и мечтал. В Сеуле пять дворцово-парковых комплексов. Мы были в дворце Кёнбоккун.

Мы прошли по билетам, хотя могли бесплатно: платить не нужно, если ты в ханбоке – традиционном корейском костюме.

Возле дворца много прокатных точек: забавно, что европейцев в корейских костюмах даже больше, чем местных. Выжить в таком костюме тяжело – в Сеуле тогда было за +35.

Нам повезло застать смену караула. Красочная церемония с торжественным маршем и колоритными стягами проводится четыре раза в день.

Каждый раз – вокруг толпы туристов.

Между хайкингом и великами мы посетили старинный буддийский монастырь Силлыкса и Королевскую могилу Ённын.

К сожалению, не удалось погулять по легендарной деревне Хахве. Это тоже наследие ЮНЕСКО, и попасть туда можно только с экскурсией – наш маршрут не давал такой возможности. Пришлось наслаждаться видом сверху.

Еще запомнился Вольёнгё – самый длинный деревянный мост Кореи (аж 387 метров).

Обязательно к посещению вечером: у моста потрясающая подсветка из традиционных корейских фонариков и гирлянд, внизу плавают разноцветные электрокатамараны.

А если на ночном небе яркая луна – вообще сказка. Нам вот повезло.

О, а из деревни Камчхон вы привезете терабайт фотографий.

Уникальное место: раньше это была обычная серая деревушка, в которой скрывались беженцы от японской оккупации и Корейской войны. 15 лет назад Камчхон стала государственным проектом – и посмотрите, как она преобразилась.

Разноцветные дома буквально прилипли к холмам. А прогулка там вполне может заменить хайкинг: много ступенек, подъемов и крутых спусков вдоль узких улочек.

По возвращении в Сеул (да-да, на поезде из Пусана!) у нас появился свободный от спортивных активностей день. Группа разделилась: кто-то отправился в буферную Демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей – есть и такие автобусные экскурсии за 50 баксов.

Я предпочел побродить по городу. Конечно, у олимпийской деревни-1988: там несколько арен для разных видов спорта и длинная аллея с флагами всех стран-участников. Российский на месте, не переживаем.

Совсем рядом – 132-этажный небоскреб Lotte Tower. Там есть суператтракцион: можно взлететь почти на вершину на супербыстром лифте – за минуту и 2 тысячи рублей.

Наверху – вид на весь Сеул, под ногами – застекленный пол, внутри – мурашки.

Помните хитяру Gangnam Style? Оп-оп, а название он получил в честь сеульского района Каннамгу. Памятник на месте.

Конечно, очень хотелось на футбол: тем более в Сеуле сейчас играет Джесси Лингард, воспитанник «Манчестер Юнайтед». Но было слишком нагло рассчитывать, что матч «Сеула» проходил именно в наш единственный свободный день.

Встретить Сон Хын Мина тоже не удалось. На вопрос, где я могу найти главную звезду корейского футбола, гид зарыдал от смеха и сказал: «Сейчас наберу его». Потом респектнул и поинтересовался, как высоко Сон котируется в России.

Так, что я еще не рассказал… А, еда! Мой большой страх: у меня аллергия на морепродукты, и я переживал, что в Корее сброшу минимум десятку. Оказалось, зря. Я попробовал много нового. Например, ледяной суп: без шуток, среди холодных овощей и курицы плавали реальные куски льда. Понимаю, звучит так себе, но это действительно вкусно – особенно зайдет любителям холодца.

Еще было много супов с километровой лапшой, которую нужно резать ножницами – настолько длинная.

Множество видов кимчи, томленой свинины, тофу и даже лотос под соусом. Плюс обилие морепродуктов: по отзывам друзей из группы – все супер, я им поверил и проверять не стал.

***

Возможно, это мое самое насыщенное путешествие. За пять дней я намотал свыше 100 км на велике (а было 0 за 33 года), пешком покорил пару гор, попробовал абсолютно новую кухню и зарядился загадочной азиатской культурой.

Идеальная неделя, даже без встречи с Соном.

Я научился ездить на велосипеде в 33 года. Ради путешествия в Южную Корею

Фото: Артем Буторин; Национальная организация туризма Кореи (Московское представительство) ; pixabay.com/rottonara ; Vee V on Unsplash