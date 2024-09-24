Лингард освоился в «Сеуле» – капитанит, учит корейский и попался за езду на электросамокате без прав

Хотя в начале не впечатлял.

Лингард с февраля в Южной Корее – осваивается в «Сеуле». Джесси прилетал королем: фанаты выстраивались в длинные очереди, чтобы купить мерч с новичком.

Пока получается контрастно.

Лингард начинал блекло – тренер убирал из заявок и публично отчитывал. Сейчас Джесси капитан, уже забивает

Общая статистика – 4 мяча в 19 матчах, все голы в последних 10 играх. В самом начале Лингард не впечатлял, в том числе игрой.

Еще в марте тренер Ким Ги Дон держал игрока вне старта, а потом и вовсе убирал из заявок. Ким тревожился уже после первого матча звездного новичка: англичанин вышел при счете 0:1 в пользу «Кванчжу», команда в итоге сгорела 0:2. Реакция Ги Дона: «Мы провели не так много времени вместе, но сегодня Лингард не показал былой яркой игры. Я постараюсь сделать его лучше».

Тренер заявил, что Лингард не выкладывался: «Много думал о том, чтобы убрать Джесси. Не думаю, что игрок, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если он не борется и не отрабатывает, чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если вы думаете, что в футбол играет имя, а не человек, то почему бы нам не пригласить звезд, которые уже на пенсии?»

Кажется, со временем Лингард адаптировался: теперь он капитан. Примерил новую роль еще в июне против «Ульсан Хендай», с тех пор стабильно выходит с повязкой.

26 июня полузащитник впервые отличился за новый клуб: реализовал пенальти против «Канвона» (2:0). Прервал голевую засуху: не забивал во всех турнирах с декабря 2022-го (за «Ноттингем» в Кубке лиги), в национальных лигах – вообще с сентября 2021-го (за «МЮ» в АПЛ).

При этом Джесси страдает от травм: зЗа восемь месяцев пропустил 12 матчей из-за повреждений колена и ахилла. Несмотря на несколько месяцев отсутствия в разное время, место в основе не потерял.

Лингард учит корейский и может попасть за езду на электросамокате без прав и снаряжения. Уже извинился и объяснил, что не знал правил

Джесси отметился не только в местном футболе – есть несколько бытовых эпизодов.

В начале сентября Лингард попал в нелепую ситуацию на уроке корейского языка от одноклубников. Один из них объяснил, как будет на корейском «Ты есть».

— «Ты» [на корейском] – «нигга».

— Чё?

— Нигга.

— Чё?

— Нигга.

— Какого…

— «Ты» – «нигга»!

— Эй, не говори это так громко! Ты сумасшедший?

Другой случай произошел совсем недавно: бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» подозревают в езде на электросамокате без прав. По информации YTN, англичанин выложил соответствующую фотографию в соцсети, но затем удалил ее.

В полиции уже начали расследование: хотят выяснить, есть ли у Лингарда международные права и не был ли он пьян. Отмечается, что Джесси катался по улицам столицы Южной Кореи без защитного снаряжения.

И это при том, что Джесси уже лишали водительских прав в Великобритании на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Футболист публично извинился, заявил, что не знал о правилах, и пообещал больше не ездить на электросамокатах без прав: «Для любого, кто приезжает в Южную Корею, разумеется, главное – законы. Это может быть опасно, безопасность прежде всего».

Лингарда предлагали ЦСКА и «Барселоне». А он укатил в Южную Корею

«Популярность не выигрывает матчи». Лингард приехал в Корею суперзвездой, а его уже отчитывают

Фото: instagram.com/fcseoul ; instagram.com/jesselingard