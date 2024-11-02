Рахимич о карьере Акинфеева: «Легенда! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45»
Элвер Рахимич назвал Игоря Акинфеева легендой.
«Вообще не удивлен его спортивным долголетием. Акинфеев – легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА.
Фурик (прозвище Акинфеева в молодости – Спортс’‘) – большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему еще долго защищать цвета родного клуба. Он еще долго может играть. А главное – может много дать ЦСКА.
Да, ему уже 39-й год идет. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут все зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он еще не один год будет радовать наших болельщиков», – сказал экс-полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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