Акинфеев отыграл 70 000 минут за ЦСКА во всех турнирах. Вратарь проводит 780-й матч за армейцев
В матче против «Факела» Игорь Акинфеев установил новое достижение.
ЦСКА принимает команду из Воронежа в 13-м туре Мир РПЛ.
Во втором тайме голкипер достиг отметки в 70 000 игровых минут в составе ЦСКА во всех турнирах. Это рекордный для команды результат.
Акинфеев проводит 780-й матч за армейцев. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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