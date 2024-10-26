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Акинфеев отыграл 70 000 минут за ЦСКА во всех турнирах. Вратарь проводит 780-й матч за армейцев

В матче против «Факела» Игорь Акинфеев установил новое достижение.

ЦСКА принимает команду из Воронежа в 13-м туре Мир РПЛ.

Во втором тайме голкипер достиг отметки в 70 000 игровых минут в составе ЦСКА во всех турнирах. Это рекордный для команды результат.

Акинфеев проводит 780-й матч за армейцев. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
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