Акинфеев отыграл 70 000 минут за ЦСКА во всех турнирах. Вратарь проводит 780-й матч за армейцев

В матче против «Факела» Игорь Акинфеев установил новое достижение.

ЦСКА принимает команду из Воронежа в 13-м туре Мир РПЛ .

Во втором тайме голкипер достиг отметки в 70 000 игровых минут в составе ЦСКА во всех турнирах. Это рекордный для команды результат.

Акинфеев проводит 780-й матч за армейцев. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .