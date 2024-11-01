Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась

Промах Баженова, гол Янчика, реплики Газзаева.

Суперматч ЦСКА – «Спартак» – уже в субботу. ЦСКА в пяти матчах подряд не обыгрывает «Спартак», но обоим еще далеко до своих рекордных серий без побед в дерби.

Памятная спартаковская в российской истории насчитывала целых 18 матчей, она продолжалась 7,5 лет. При этом явным фаворитом ЦСКА был всего несколько раз.

ЦСКА практически во всей серии имел больше шансов по раскладам

В архивах можно встретить коэффициенты на 11 игр из этих 18 – кроме встреч в 2001-м и 2002-м, а также кроме матчей за Суперкубок. Игры РПЛ в период 2003-2008 есть с цифрами. Из этих 11 коэффициенты в пользу ЦСКА были в десяти.

Оценив их, можно сделать вывод – в трех матчах ЦСКА был заметным фаворитом, еще в двух шансы были практически равны, а еще в одном предпочтение даже отдавали «Спартаку». В остальных пяти случаях процент вероятности победы ЦСКА колебался от 41% до 49%, а «Спартака» – от 28% до 34%.

Воспоминания следует разделить по тройкам: три примера, когда ЦСКА заметно превосходил «Спартак» по шансам, еще три – когда они были рядом или фаворитом становился «Спартак», заодно еще три – когда уже в самих матчах серия была очень близка к окончанию.

В 2003-2004 ЦСКА по раскладам был гораздо выше, но выигрывал в самом конце

Три случая:

● Весна-2003: ЦСКА принимал «Спартак» на жутком поле стадиона «Динамо» в третьем туре – в первых двух обыграл «Рубин» и «Ротор», пока соперник набрал лишь очко в играх с «Торпедо-Металлургом» и «Аланией». 58% вероятности победы ЦСКА (коэффициент 1.71), всего 22% на успех «Спартака» (4.52) .

Это как раз та памятная игра, в которой по голу забили Егор Титов и Сергей Семак, автоголом отметился Василий Березуцкий, а потом случился очень обсуждаемый пенальти, который реализовал Ролан Гусев. Под конец отличился Иржи Ярошик – 3:2 в пользу ЦСКА в последнем дерби Олега Романцева во главе «Спартака».

После игры сильно полыхнуло. Президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил: «Вячеслав Иванович Колосков и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. У нас проблемы не с этим арбитром, а с этой фамилией: то Николай, то Валентин. Ивановы так сочетаются, что проблемы есть постоянно».

В дальнейшем ЦСКА регулярно набирал очки, двигаясь к чемпионству, «Спартак» же провел худший на тот момент сезон в российской истории.

● Осень-2003: теперь команды встречались в конце сезона. Расклад: 55 очков у ЦСКА за три игры до финиша, 52 – у «Зенита» за две. По шансам в дерби – почти то же самое, что и весной – 58% на ЦСКА (1.73), 23% на «Спартак» (4.36) .

Игра была совсем незрелищной – всего с одним моментом на двоих, когда Роман Павлюченко выскочил один на один с Игорем Акинфеевым и не смог его переиграть. 0:0 Валерий Газзаев объяснил так: «Матч получился очень напряженным, тяжелым. Мы больше владели территориальным преимуществом, но концовки атак нам не удавались. Поэтому реальных угроз воротам соперников не создали».

А на тот момент и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Федотов оставил без комментариев вопрос о том, достоин ли по такой игре ЦСКА чемпионства. Оно для команды свершилось через пять дней.

● Осень-2004: после 21 тура ЦСКА был в чемпионской гонке с двухочковым отставанием от лидировавшего «Зенита», «Спартак» – далеко позади в таблице, но только что заключил контракт с Александром Старковым – это был пятый тренер в клубе за 14 последних месяцев.

Предматчевый расклад: 55% на ЦСКА (1.82), 24% – на «Спартак» (4.10) . В первом тайме голами головой после подач с угловых обменялись Ярошик и Неманья Видич, а перед перерывом удалился Баи Кебе. Дальше ЦСКА давил, «Спартак» отстреливался контратаками, но в пользу фаворита исход решил удар Ивицы Олича на 89-й минуте – 2:1. Старков и Газзаев после игры признали, что именно удаление стало решающим эпизодом в этой игре.

Три самых низких коэффициента на победу ЦСКА – ничья и две тяжелые победы с голами в самом конце.

В трех матчах, где силы были почти равны или фаворитом становился «Спартак» – у него два поражения

Такие матчи – в трех разных сезонах:

● Весна-2005: ЦСКА только что выиграл Кубок УЕФА и играл в «Лужниках» со «Спартаком» всего через четыре дня. Команда Старкова подходила к игре с четырьмя победами в пяти последних матчах. Совсем чуть-чуть больше шансов давали ЦСКА – 40% (и это 2.52) против 37% (2.74) у «Спартака» .

ЦСКА пропустил первым от Дениса Бояринцева, но после перерыва пропустил дважды в течение восьми минут от Евгения Алдонина и Василия Березуцкого, а точку в конце поставил Олич – 3:1. Хронология такая же как в Лиссабоне со «Спортингом» в финале, только фамилии другие. А посещаемость стала рекордной на тот момент в истории российского футбола – 66500 зрителей!

«После финала Кубка УЕФА прошло совсем немного времени, а мы пару дней отмечали это событие. И отмечали как положено. Но сегодня команда показала высочайший профессионализм», – подчеркнул Газзаев.

● Осень-2007: встреча в 23-м туре – «Спартак» лидировал, ЦСКА шел четвертым, отставая на восемь очков. Теперь уже «Спартак» играл через несколько дней после изматывающего матча, но другого уровня – уступил тогда «Селтику» в серии пенальти в квалификации Лиги чемпионов.

40% (2.51) против 35% (2.86) – расклад у букмекеров. Серия без побед над ЦСКА затягивалась и чуть не прервалась: счет 1:0 в пользу «Спартака» после реализованного Моцартом пенальти, но Давид Янчик вытащил ничью на 90+4. Подарок тренировавшему «Спартак» Станиславу Черчесову в день рождения не вышел. А Газзаев пошутил: «Спартак» поздравляю с ничьей, Черчесова – с днем рождения. Им еще работать и работать, чтобы нас обыграть».

Матч обновил рекорд посещаемости – 68000 зрителей. К игре еще коротко вернемся ниже.

● Лето-2008: «Спартак» принимал ЦСКА после Евро-2008 на фоне сообщения об уходе Газзаева в конце сезона и перевода Вагнера Лава в дубль за недисциплинированное поведение. И «Спартак» впервые за очень долгое время считался фаворитом в этой игре, хоть и небольшим – 40% (2.51) против 36% (2.81) .

В итоге – вашел Вагнер и забил три до перерыва, а Милош Красич и Эркин Джанер отличились после. Гол Никиты Баженова при 0:4 уже ничего не решал. 1:5 – самое крупное поражение «Спартака» в российской истории на тот момент.

Дальше последовал перевод Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта в дубль, через месяц – отставка Черчесова. Эти 1:5 были последними в серии без побед над ЦСКА – во втором круге «Спартак» выиграл 1:0 с Микаэлем Лаудрупом.

Три наиболее близких друг к другу коэффициента – две заслуженные победы ЦСКА в два и четыре мяча, но ничья, которая чуть не превратилась в поражение.

Три матча, когда серия была очень близка к окончанию – удаление Акинфеева, промах Баженова, поздний гол Янчика

Могло и правда быть не 18 матчей, а меньше. Вот три примера, когда серия чуть не прервалась:

● В апреле 2006-го ЦСКА вел 1:0, но на 60-й минуте итальянский судья Массимо Де Сантис удалил Акинфеева за игру рукой («Такому арбитру в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении!» – бушевал Газзаев). На замену Даниэлу Карвальо вышел 22-летний дебютант ЦСКА Владимир Габулов – и тут же пропустил от Титова.

1:1 в меньшинстве за полчаса до конца – отличный шанс для «Спартака». Моментов он создал не так много, но на 81-й минуте Михайло Пьянович чудом не попал по мячу с линии вратарской, хотя в воротах Габулова уже не было.

● Во втором круге сезона-2006 «Спартак» тоже был близок к победе в конце. Сыграли тогда 2:2, причем «Спартак» дважды отыгрывался, но при этом счете в самой концовке Элвер Рахимич в падении на самой линии выбил летевший в ворота мяча после удара Баженова. С другой стороны, до этого за ЦСКА вполне мог забить Олич.

Что еще было одинаковое у этих двух матчей – недовольство Газзаева судьей. Француз Лоран Дюамель от него получил характеристику: «Судейство осуществлял клоун, который приехал веселить Россию. По сравнению с ним наши судьи – ангелы».

● Третий матч – это уже упомянутые 1:1 из 2007-го. «Спартак» вел в счете уже в компенсированное время и атаковал, но Калиниченко покатил мяч, где уже не было форвардов, ЦСКА разогнал атаку, Павлюченко побежал отбирать мяч и прямо у штрафной сбил Рамона, а дальше после скидки Игнашевича Янчик результативно подставил ногу.

Ладно промахи Пьяновича и Баженова, но теперь оставалось просто доиграть минуту – и все равно ничего не получилось.

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В итоге серию «Спартак» прервал в матче, где коэффициент на победу над ЦСКА был фактически самым крупным в российской истории – об этом мы упоминали в отдельном материале. В ноябре-2008 всего 20% (5.04!) на победу «Спартака» и 60% (1.68) – на успех ЦСКА, но гол Баженова сделал реальным не самый очевидный итог – 1:0.

Серия «Спартака» без побед над ЦСКА продлилась 2772 дня. Это чуть меньше, чем у серии ЦСКА без побед над «Спартаком» в 1990-х (2898 дней)

«Играла вся команда, а я просто удачно оказался в нужный момент в нужном месте и подставил ногу. Больше ничего не сделал», – тогда сказал сам Баженов. «Наконец-то «Спартак» выиграл», – это уже реплика Газзаева. А еще запомнились цитаты Валерия Карпина, который именно в тот год вернулся в российский футбол:

«Ничего сверхъестественного мы не сделали: это не победа в чемпионате страны или Лиге чемпионов. Поэтому это всего лишь один выигрыш, не более. В чем превзошли соперника? Да ни в чем, разве что в голах. Хотите, чтобы я здесь прыгал от радости? Естественно, очень доволен. Но работы еще непочатый край».

С Карпиным у фанатов «Спартака» радости побед над ЦСКА стало побольше – сам он уже тренируя клуб выиграл три дерби. Шансы «Спартака» на победу в тех играх колебались от 23% до 34%.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; Igor Kritskiy/Global Look Press