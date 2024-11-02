Элвер Рахимич: «Гегемония «Зенита» надоела. Не только мне, всем: ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву»

Элверу Рахимичу надоела гегемония «Зенита».

«Не только мне – всем эта гегемония «Зенита » надоела. ЦСКА , «Спартаку », «Локомотиву » и прочим командам, которые на что-то претендуют.

Но «Зенит» из года в год берет золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

«Зенит» становился чемпионом Мир РПЛ в шести последних сезонах подряд.