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Элвер Рахимич: «Гегемония «Зенита» надоела. Не только мне, всем: ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву»

Элверу Рахимичу надоела гегемония «Зенита».

«Не только мне – всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и прочим командам, которые на что-то претендуют.

Но «Зенит» из года в год берет золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

«Зенит» становился чемпионом Мир РПЛ в шести последних сезонах подряд.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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logoЭлвер Рахимич
logoпремьер-лига Россия
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