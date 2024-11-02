Элвер Рахимич: «Гегемония «Зенита» надоела. Не только мне, всем: ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву»
Элверу Рахимичу надоела гегемония «Зенита».
«Не только мне – всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и прочим командам, которые на что-то претендуют.
Но «Зенит» из года в год берет золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
«Зенит» становился чемпионом Мир РПЛ в шести последних сезонах подряд.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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