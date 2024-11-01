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Далот об Амориме в «МЮ»: «Отличный тренер с молодой ментальностью. АПЛ подходит португальцам, многие добивались здесь успеха»

Диогу Далоту не терпится начать работу с Рубеном Аморимом.

39-летний португальский специалист возглавил «МЮ» после ухода Эрика тен Хага.

«Он, безусловно, фантастический тренер, с молодой ментальностью, но он знает, чего хочет. Очень требовательный, и я думаю, что это идеальное сочетание для такого клуба, как «МЮ». Здесь очень высокие стандарты.

Надеюсь, это будет удачное сотрудничество, и мы сможем побеждать вместе. Премьер-лига действительно подходит португальцам. На протяжении многих лет португальские тренеры и игроки приезжали в Англию и добивались успеха, поэтому я надеюсь, что это станет еще одним таким случаем, и мне действительно не терпится начать с ним работать.

Мы будем единой командой. Мы должны работать друг с другом, и мы будем помогать ему в некоторых аспектах, и я уверен, что он тоже поможет нам», – сказал защитник «МЮ» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoДиогу Далот
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