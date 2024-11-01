Пеп о «Барсе»: «Все видят в ней нечто особенное, это клуб с харизмой. Но здесь ежедневные маленькие войны – лучше не влезать, чтобы не портить здоровье»

Пеп Гвардиола высказался об уникальности «Барселоны».

«На мой взгляд, «Барсе» не следует менять свою модель. Со стороны все видят «Барсу» как нечто особенное. Этот клуб обладает харизмой и особой атмосферой. Разве можно получить более высокую оценку? Так было всегда, и так будет всегда.

Это случалось со всеми нами. Здесь удары приходят отовсюду и каждый день. Но самые болезненные – те, что исходят изнутри. В «Барсе» ежедневно происходят маленькие внутренние войны. В конце концов, приходишь к выводу, что единственное, что имеет значение – это убедить своих игроков в своей идее и в том, что нужно делать.

Что касается остального, лучше не влезать, чтобы не портить здоровье. Ежедневная усталость от попыток справиться с окружением «Барсы» представляет опасность. Презрение к тому, что ты делаешь, постоянное, и это в конечном итоге сказывается на тебе», – сказал главный тренер «Манчестер Сити », игравший в «Барселоне» и тренировавший «блауграну», в интервью TV3.