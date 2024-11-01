  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о «Барсе»: «Все видят в ней нечто особенное, это клуб с харизмой. Но здесь ежедневные маленькие войны – лучше не влезать, чтобы не портить здоровье»
10

Пеп о «Барсе»: «Все видят в ней нечто особенное, это клуб с харизмой. Но здесь ежедневные маленькие войны – лучше не влезать, чтобы не портить здоровье»

Пеп Гвардиола высказался об уникальности «Барселоны».

«На мой взгляд, «Барсе» не следует менять свою модель. Со стороны все видят «Барсу» как нечто особенное. Этот клуб обладает харизмой и особой атмосферой. Разве можно получить более высокую оценку? Так было всегда, и так будет всегда.

Это случалось со всеми нами. Здесь удары приходят отовсюду и каждый день. Но самые болезненные – те, что исходят изнутри. В «Барсе» ежедневно происходят маленькие внутренние войны. В конце концов, приходишь к выводу, что единственное, что имеет значение – это убедить своих игроков в своей идее и в том, что нужно делать.

Что касается остального, лучше не влезать, чтобы не портить здоровье. Ежедневная усталость от попыток справиться с окружением «Барсы» представляет опасность. Презрение к тому, что ты делаешь, постоянное, и это в конечном итоге сказывается на тебе», – сказал главный тренер «Манчестер Сити», игравший в «Барселоне» и тренировавший «блауграну», в интервью TV3.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoПеп Гвардиола
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге, он обошел Винисиуса. У форварда «Барсы» 7 голов в 3 матчах
43сегодня, 17:17
Кубарси о совмещении школы с футболом: «Утром тренируюсь, днем занятия. Если есть ЛЧ, приходится просить конспекты. Хотел бы изучать маркетинг или деловое администрирование»
12сегодня, 15:58
Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»
119сегодня, 12:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси, Месси» в адрес Роналду во время матча с «Аль-Насром». Криштиану показал им большой палец
38 минут назад
Личка о матче с «Ростовом»: «Была прагматичная игра. Вообще ######. Катастрофа»
178 минут назад
❤️‍🔥 Фанатская поддержка в РПЛ. Вспоминаем 8 ярких ситуаций на стадионах
9 минут назадСпецпроект
Карпин про 1:1 с «Динамо»: «3 очка нужны были кровь из носу. «Ростов» их не набрал, поэтому удовлетворения нет»
841 минуту назад
«Реал» начал переговоры с представителями Виртца. С «Байером» пока не общались
1851 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Неймара и Малкома, «Аль-Халидж» забил 4 гола «Аль-Раэду»
46сегодня, 18:00Live
«Ростов» не побеждает 8 матчей подряд. Дальше – «Спартак» в Кубке
8сегодня, 17:58
Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», ЦСКА встретится со «Спартаком» в субботу
98сегодня, 17:56
«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1. Москвичи не проигрывают 4 матча
85сегодня, 17:56
Хавбек «Пари НН» Майга о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Ха-ха. Думаю, это невозможно. Только на бензин столько уходит. Как он так может жить?»
50сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Мартино о Неймаре в «Майами»: «Невозможно, если только МЛС не сделает зарплатные правила гибче. Мы не можем говорить о переходе только потому, что он купил дом здесь»
17 минут назад
Личка после 1:1 с «Ростовом»: «Во 2-м тайме футбола не было. Первый тайм хороший»
727 минут назад
«Байер» – «Штутгарт». Бонифасе и Ундав играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
431 минуту назад
Далот об Амориме в «МЮ»: «Отличный тренер с молодой ментальностью. АПЛ подходит португальцам, многие добивались здесь успеха»
339 минут назад
«Монако» – «Анжер». 0:1 – Ахолу забил, Головин играет. Онлайн-трансляция
140 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Анжер», «ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу
1сегодня, 18:00Live
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов из-за долгов по трансферам перед «Балтикой» и «Оренбургом» и по выплатам Журавлеву
2сегодня, 17:57
ЭСК: Левников правильно удалил с поля Сенхаджи в матче ЦСКА и «Факела»
3сегодня, 17:28
Йорк стал тренером Тринидада и Тобаго. У экс-форварда «МЮ» 72 матча за сборную
5сегодня, 17:21
«Истиклол» Черевченко стал чемпионом Таджикистана
6сегодня, 16:44