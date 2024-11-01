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Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге, он обошел Винисиуса. У форварда «Барсы» 7 голов в 3 матчах

Роберт Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре.

36-летний форвард «Барселоны» забил 7 голов в 3 матчах прошлого месяца: хет-трик против «Алавеса» и по дублю против «Севильи» и «Реала».

В борьбе за приз Левандовски обошел Винисиуса («Реал»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Алекса Беренгера («Атлетик») и Микеля Ойарсабалья («Реал Сосьедад»).

Примечательно, что с начала сезона приз лучшему игроку месяца три раза забирали футболисты «Барсы». В августе лучшим признали Рафинью, в сентябре – Ламина Ямаля.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Ла Лиги
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logoМикель Ойарсабаль
logoВинисиус Жуниор
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