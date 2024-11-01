Левандовски признан лучшим игроком октября в Ла Лиге, он обошел Винисиуса. У форварда «Барсы» 7 голов в 3 матчах
Роберт Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре.
36-летний форвард «Барселоны» забил 7 голов в 3 матчах прошлого месяца: хет-трик против «Алавеса» и по дублю против «Севильи» и «Реала».
В борьбе за приз Левандовски обошел Винисиуса («Реал»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Алекса Беренгера («Атлетик») и Микеля Ойарсабалья («Реал Сосьедад»).
Примечательно, что с начала сезона приз лучшему игроку месяца три раза забирали футболисты «Барсы». В августе лучшим признали Рафинью, в сентябре – Ламина Ямаля.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Ла Лиги
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости