УЕФА наказал «Твенте» частичным закрытием трибун и штрафом за расизм фанатов в адрес Тшауна из «Лацио», который слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики»
«Твенте» получил наказание за расистское поведение болельщиков.
Во время гостевой игры Лиги Европы против «Лацио» (0:2) фанаты нидерландского клуба с трибун издавали выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики», в адрес 21-летнего хавбека римлян Лума Тшауна.
Тренер «Лацио» Марко Барони был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наложить на «Твенте» штраф в размере 40 000 евро и частично закрыть их стадион (2000 соседних мест на западной трибуне за воротами) на следующий домашний матч еврокубков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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