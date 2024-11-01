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УЕФА наказал «Твенте» частичным закрытием трибун и штрафом за расизм фанатов в адрес Тшауна из «Лацио», который слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики»

«Твенте» получил наказание за расистское поведение болельщиков.

Во время гостевой игры Лиги Европы против «Лацио» (0:2) фанаты нидерландского клуба с трибун издавали выкрики, напоминающие «звуки джунглей» или «обезьяньи крики», в адрес 21-летнего хавбека римлян Лума Тшауна.

Тренер «Лацио» Марко Барони был вынужден заменить игрока на 89-й минуте по этой причине.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наложить на «Твенте» штраф в размере 40 000 евро и частично закрыть их стадион (2000 соседних мест на западной трибуне за воротами) на следующий домашний матч еврокубков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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болельщики
logoЛум Тшауна
дискриминация
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