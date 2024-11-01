ЭСК: Левников правильно удалил с поля Сенхаджи в матче ЦСКА и «Факела»

ЭСК РФС вынесла решение по матчу ЦСКА – «Факел».

Воронежцы остались в меньшинстве на 66‑й минуте. Прямую красную карточку от Кирилла Левникова получил защитник Райан Сенхаджи , который схватил за футболку Сауля Гуарирапу , чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.

После матча «Факел » и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу Левникова в эпизоде с удалением с поля игрока «Факела».

«Судья правильно удалил с поля Мохаммеда Сенхаджи («Факел») на 66-й минуте матча.

По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол.

Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарем соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнеров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Факела» за лишение соперника явной возможности забить гол», – говорится в заявлении ЭСК.