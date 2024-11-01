ЭСК: Левников правильно удалил с поля Сенхаджи в матче ЦСКА и «Факела»
Воронежцы остались в меньшинстве на 66‑й минуте. Прямую красную карточку от Кирилла Левникова получил защитник Райан Сенхаджи, который схватил за футболку Сауля Гуарирапу, чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.
После матча «Факел» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу Левникова в эпизоде с удалением с поля игрока «Факела».
«Судья правильно удалил с поля Мохаммеда Сенхаджи («Факел») на 66-й минуте матча.
По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол.
Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарем соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнеров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Факела» за лишение соперника явной возможности забить гол», – говорится в заявлении ЭСК.
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