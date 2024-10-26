Сенхаджи получил прямую красную в матче с ЦСКА. Защитник «Факела» в падении придержал за футболку Гуарирапу

«Факел» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча с ЦСКА.

На 66-й минуте игры 13-го тура Мир РПЛ защитник воронежской команды Райан Сенхаджи в падении схватил за футболку Сауля Гуарирапу , чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру. Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал Сенхаджи прямую красную карточку. Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ» Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).