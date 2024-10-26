Сенхаджи получил прямую красную в матче с ЦСКА. Защитник «Факела» в падении придержал за футболку Гуарирапу
«Факел» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча с ЦСКА.
На 66-й минуте игры 13-го тура Мир РПЛ защитник воронежской команды Райан Сенхаджи в падении схватил за футболку Сауля Гуарирапу, чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал Сенхаджи прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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