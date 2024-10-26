Тренер «Факела» Пятибратов об удалении Сенхаджи в матче с ЦСКА: «Есть большие сомнения, игрок был спиной к воротам. Момент 50 на 50, оба нарушали»

Дмитрий Пятибратов положительно оценил ничью «Факела» в матче с ЦСКА (0:0).

Воронежцы остались в меньшинстве на 66‑й минуте. Прямую красную карточку от Кирилла Левникова получил защитник Райан Сенхаджи , который схватил за футболку Сауля Гуарирапу , чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.

– Мы остались в меньшинстве, ничья – положительный результат. Мы знаем мастерство игроков ЦСКА. Мы достойно провели первый тайм. Кроме владения у соперника не было преимуществ.

Во втором тайме мы готовили замены в атакующую линию, надеялись, что ЦСКА будет играть более авантюрно. Однако даже оставшись в меньшинстве, мы создавали моменты.

– Почему у команды проблемы с реализацией?

– Силу ЦСКА нужно учитывать. Есть наши возможности и есть возможности соперника. ЦСКА очень мало пропустил. Мы стараемся прибавлять в этом компоненте, должны были играть острее в финальной трети. Надеюсь, в следующем матче будем более эффективны.

– Как считаете, удаление по делу?

– Были эмоции. Момент 50 на 50, оба игрока нарушали. Если судья показывает, наверное, нужно согласиться. Игрок был спиной к воротам. У меня есть большие сомнения, – сказал главный тренер «Факела ».