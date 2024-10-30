Маттеус о Флике в сборной Германии: «Для Ханси важен контакт с игроками – в сборной, когда у вас 1-2 матча раз в 6 недель, так не работает. Немецкий футбольный союз не защищал его»
«Для Ханси очень важно наладить повседневный контакт с игроками. Это позволяет ему укреплять доверие. Он узнает, о чем думают игроки. Это помогает ему реагировать, а затем интенсивно работать с ними на тренировках, чтобы обозначить, какой игры он от них требует.
Ханси вдается в подробности, он придает большое значение нюансам. В сборной, когда у вас один или два матча раз в шесть недель, это не работает.
Конечно, Ханси ошибался, например, с выбором состава и заменами. Но ему также приходилось иметь дело с проблемами, которые не входили в его компетенцию как тренера. Мне приходят на ум политические дискуссии, как, к примеру, радужная повязка. Руководство Немецкого футбольного союза не защищало его. К тому же у многих игроков, с которыми он успешно работал в «Баварии», были собственные проблемы.
Ханси заставляет «Барсу» играть по той же схеме 4-2-3-1, при которой Левандовски блистал в «Баварии». Молодые игроки вроде Ямаля или Педри прислушиваются к такому лидеру, как Левандовски – следовательно, он является важным фактором для Ханси», – сказал экс-игрок «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий