Маттеус о Флике в сборной Германии: «Для Ханси важен контакт с игроками – в сборной, когда у вас 1-2 матча раз в 6 недель, так не работает. Немецкий футбольный союз не защищал его»

Лотар Маттеус объяснил причину проблем Ханса-Дитера Флика в сборной Германии.

«Для Ханси очень важно наладить повседневный контакт с игроками. Это позволяет ему укреплять доверие. Он узнает, о чем думают игроки. Это помогает ему реагировать, а затем интенсивно работать с ними на тренировках, чтобы обозначить, какой игры он от них требует.

Ханси вдается в подробности, он придает большое значение нюансам. В сборной, когда у вас один или два матча раз в шесть недель, это не работает.

Конечно, Ханси ошибался, например, с выбором состава и заменами. Но ему также приходилось иметь дело с проблемами, которые не входили в его компетенцию как тренера. Мне приходят на ум политические дискуссии, как, к примеру, радужная повязка. Руководство Немецкого футбольного союза не защищало его. К тому же у многих игроков, с которыми он успешно работал в «Баварии», были собственные проблемы.

Ханси заставляет «Барсу» играть по той же схеме 4-2-3-1, при которой Левандовски блистал в «Баварии». Молодые игроки вроде Ямаля или Педри прислушиваются к такому лидеру, как Левандовски – следовательно, он является важным фактором для Ханси», – сказал экс-игрок «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.