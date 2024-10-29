Винисиус – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2025 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Родри – вне топ-10

Винисиус котируется фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров.

На победу нападающего «Реала » предлагают коэффициент 5.00. Вторым у букмекеров идет Килиан Мбаппе (5.50), третьим – Эрлинг Холанд (6.00).

Обладатель «Золотого мяча»-2024 Родри не попал в топ-10 претендентов. На победу хавбека «Ман Сити » можно поставить за 51.00.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Винисиус – 5.00

2. Килиан Мбаппе — 5.50

3. Эрлинг Холанд — 6.00

4. Ламин Ямаль — 9.00

5. Джуд Беллингем — 10.00

6. Роберт Левандовски — 13.00

7-8. Мохамед Салах — 21.00

7-8. Харри Кейн — 21.00

9-10. Коул Палмер — 26.00

9-10. Фил Фоден — 26.00

11. Рафинья — 34.00

12-13. Кевин де Брюйне — 41.00

12-13. Родриго — 41.00

14-17. Букайо Сака — 51.00

14-17. Родри – 51.00

14-17. Майкл Олисе — 51.00

14-17. Вирджил ван Дейк — 51.00

Ставочная вики Спортса

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