«Истиклол» Черевченко стал чемпионом Таджикистана
Душанбинский «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана.
Команда набрала 48 очков после двадцати сыгранных туров и досрочно стала чемпионом страны.
В конце октября тренером «Истиклола» стал Игорь Черевченко. Он уже возглавлял команду с января 2023-го по февраль 2024 года – за время его работы клуб завоевал титул чемпиона и Кубок Таджикистана.
Стоит отметить, что «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана в 13-й раз.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Таджикистана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости