«Истиклол» Черевченко стал чемпионом Таджикистана

Душанбинский «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана.

Команда набрала 48 очков после двадцати сыгранных туров и досрочно стала чемпионом страны.

В конце октября тренером «Истиклола » стал Игорь Черевченко . Он уже возглавлял команду с января 2023-го по февраль 2024 года – за время его работы клуб завоевал титул чемпиона и Кубок Таджикистана.

Стоит отметить, что «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана в 13-й раз.