Орлов об увольнении Черевченко из «Факела»: «Рано было отправлять в отставку, дайте ему 2-3 игроков, найдите. Нет средств? Ребята, это профессиональный футбол, нет денег – уйдите»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Факел Дмитрий Пятибратов Игорь Черевченко деньги Футбол

Геннадий Орлов высказался об увольнении Игоря Черевченко из «Факела».

Напомним, тренера отправили в отставку поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:2. Вместо него назначили Дмитрия Пятибратова.

– Рано было отправлять Черевченко в отставку, сколько он работает? Совсем мало. Черевченко – опытный тренер, поработал в разных клубах, мы видели, как он игру ставит, что он умеет это делать. Но кого, каких футболистов руководство «Факела» приобрело?

Никаких.

– Так, а чего вы хотите? Черевченко что, будет играть за них, что ли? Так дайте ему игроков, двоих-троих хотя бы, найдите где-то. Нет средств? Ребята, но это профессиональный футбол, если денег нет, так уйдите из профессионального футбола. Давайте смотреть реально на вещи – люди болеют, они хотят. Дайте что-то команде, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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25 комментариев
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Факел реально показывает, что не только деньгами можно в футбол играть. Из минимума выжимают максимум. Понятно, что Зениту они не соперники, их уровень это Ротор и Нефтехимик. Но они прыгают выше головы, и это факт, заслуживающий уважения.
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«Нет денег, уйдите».
Ну, зачем же так сразу? Можно ведь попробовать и поиграть. В прошлом сезоне смогли, почему же в этом уходить.
Это тебе не дали денег, ты и ушёл.
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Высокомерно
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Когда только начинал быстров, кержаков, аршавин, малофеев, денисов, именно потому и попали в футбол, в рпл, что не было денег у зенита и играли своими воспитанниками, да не пойми какими легионерами, на которых нашлись хоть какие-то деньги.

Чего ж ты дед тогда не кричал, нет денег, не играйте? Надо было зенит во 2-ую лигу отправить? Для очищения. А как же развитие молодых, академий и прочее?

Лицемер еще тот.
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Ну не знаю, да новых игроков нет, но при Ташуеве у Факела была хоть какая-то идея, при Пятибратове и Василенко Факет играл на эмоциях, с горящими глазами, при Черевченко ни того, ни другого
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Нет денег - уйдите. А с кем твой Зенит играть будет, Геннадий Сергеевич, если все "нищие" уйдут?
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Старый продажный покемон. Давно ли ты унылых "мешков" комментировал, под свист бакланов на пустом "кирове"
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Ответ Кую коней
Крокодил циничен. Если доживет до ухода Миллера, я бы послушал Гену когда Газпром сбросит Зенит, как не профильный пассив
Миллер еще на вашей тризне пирожков переест.
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Не можете обыграть Брюгге? - Уйдите !
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Понятно, что состав не ахти, но игра команды, причём с соперниками разного калибра, была стабильно нулевой. Чтобы тренеру доверяли, должны проглядываться хотя бы какие-то зайчатки футбола
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У дедушки летнее обострение случилось)))
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Тут я Геннадия поддерживаю. Так и его любимый сине-бело-голубой клуб в конце 90х сделал - сгонял на пару лет в Лигу, нет, не Чемпионов, а ту, которая номер 1. Правда нытья, визга и вою (о том что "все деньги в Москве" и с ними "любой дурак" сможет) было столько, что на тему Зенита, игравшего тогда на незаполненном стадионе Обуховец, говорить было невозможно ни с кем, кто хоть немного сочувствовал этой прекрасной команде...
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Спонсорские Деньги госкорпораций надо делить между всеми клубами, а не по принципу «за кого болеет гендиректор, тому и все деньги». Частники пусть кому хотят платят, их дело.
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Сказал Орлов , вальяжно развалившийся на мешке бабла Газпрома под портретом на стене хитро улыбающегося Миллера .
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Ответ ivannumber1
Когда только начинал быстров, кержаков, аршавин, малофеев, денисов, именно потому и попали в футбол, в рпл, что не было денег у зенита и играли своими воспитанниками, да не пойми какими легионерами, на которых нашлись хоть какие-то деньги. Чего ж ты дед тогда не кричал, нет денег, не играйте? Надо было зенит во 2-ую лигу отправить? Для очищения. А как же развитие молодых, академий и прочее? Лицемер еще тот.
Он - не лицемер. Тридваодин он, на зарплате.
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Ответ andpsh
Старый продажный покемон. Давно ли ты унылых "мешков" комментировал, под свист бакланов на пустом "кирове"
Хуже Гены болотного только Дима парижский морозит
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Он что Манчестер Сити пришёл тренировать? Или у него игры были подряд с Зенитом, Динамо, ЦСКА и Локомотивом?
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нет денег - возьмите на полке у Газпрома
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Дедушка сейчас делает комментариев больше чем Ротенберг.
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Гений Орлов. Парадоксов друг.
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Крокодил циничен. Если доживет до ухода Миллера, я бы послушал Гену когда Газпром сбросит Зенит, как не профильный пассив
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Письмо губернатору:
- Это... Деньги есть уж коли, дайте, а то вон ведь как...
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Сгореть на Факеле это даже почетно
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