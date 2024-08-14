Орлов об увольнении Черевченко из «Факела»: «Рано было отправлять в отставку, дайте ему 2-3 игроков, найдите. Нет средств? Ребята, это профессиональный футбол, нет денег – уйдите»

Геннадий Орлов высказался об увольнении Игоря Черевченко из «Факела».

Напомним, тренера отправили в отставку поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:2. Вместо него назначили .

– Рано было отправлять в отставку, сколько он работает? Совсем мало. Черевченко – опытный тренер, поработал в разных клубах, мы видели, как он игру ставит, что он умеет это делать. Но кого, каких футболистов руководство « » приобрело?

– Никаких.

– Так, а чего вы хотите? Черевченко что, будет играть за них, что ли? Так дайте ему игроков, двоих-троих хотя бы, найдите где-то. Нет средств? Ребята, но это профессиональный футбол, если денег нет, так уйдите из профессионального футбола. Давайте смотреть реально на вещи – люди болеют, они хотят. Дайте что-то команде, – сказал комментатор .