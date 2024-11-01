39-летний Аморим стал самым молодым тренером «МЮ» с 1970-го

Рубен Аморим стал самым молодым тренером «Манчестер Юнайтед» за долгое время.

«МЮ» ранее объявил о назначении 39-летнего португальца на пост главного тренера.

Аморим, таким образом, стал самым молодым тренером «Юнайтед» с 1970-го. Тогда команду принял 33-летний Уилф Макгиннесс

Напомним, Аморим присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить «Юнайтед» до этого момента.