Фердинанд про Аморима в «МЮ»: «Я разговаривал с Нани, он сказал: «Рио, футболисты любят и уважают его». Разница с тен Хагом – в характере и харизме»
Рио Фердинанд оценил назначение Рубена Аморима главным тренером «МЮ».
Португальский специалист сменил Эрика тен Хага на посту главного тренера английского клуба.
«Я думаю, что самая большая разница между ними двумя, исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за них, но также были рядом с ним, – это характер и харизма.
Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, футболисты играют за него, любят и уважают его». Он сказал, что Аморим – очень прямолинейный», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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