Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»

Энцо Мареска высказался о назначении Рубена Аморима тренером «Манчестер Юнайтед».

Новый главный тренер присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить «Юнайтед» до этого момента.

«Всего ему наилучшего. Если ответственные лица приняли это решение, то только потому, что считают его правильным. Всего наилучшего ему и «Манчестер Юнайтед».

Я не разговаривал с Рудом . Крепко обниму его в воскресенье перед игрой. Он фантастический парень, скромный, очень профессиональный. Я был с ним в команде в то время, когда он уже заканчивал [игровую карьеру] но даже тогда было видно, насколько он хорош», – сказал главный тренер «Челси ».

Напомним, Энцо Мареска и Руд ван Нистелрой вместе были в «Малаге» в сезоне-2011/12.

«Манчестер Юнайтед » примет «Челси» в воскресенье в рамках 10-го тура АПЛ .

«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон