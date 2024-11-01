Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»
Новый главный тренер присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить «Юнайтед» до этого момента.
«Всего ему наилучшего. Если ответственные лица приняли это решение, то только потому, что считают его правильным. Всего наилучшего ему и «Манчестер Юнайтед».
Я не разговаривал с Рудом. Крепко обниму его в воскресенье перед игрой. Он фантастический парень, скромный, очень профессиональный. Я был с ним в команде в то время, когда он уже заканчивал [игровую карьеру] но даже тогда было видно, насколько он хорош», – сказал главный тренер «Челси».
Напомним, Энцо Мареска и Руд ван Нистелрой вместе были в «Малаге» в сезоне-2011/12.
«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в воскресенье в рамках 10-го тура АПЛ.
«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий