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  • Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»
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Мареска об Амориме в «МЮ»: «Руководство приняло это решение, потому что считает его правильным. Крепко обниму Руда в воскресенье, он фантастический парень»

Энцо Мареска высказался о назначении Рубена Аморима тренером «Манчестер Юнайтед».

Новый главный тренер присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Руд ван Нистелрой продолжит руководить «Юнайтед» до этого момента.

«Всего ему наилучшего. Если ответственные лица приняли это решение, то только потому, что считают его правильным. Всего наилучшего ему и «Манчестер Юнайтед».

Я не разговаривал с Рудом. Крепко обниму его в воскресенье перед игрой. Он фантастический парень, скромный, очень профессиональный. Я был с ним в команде в то время, когда он уже заканчивал [игровую карьеру] но даже тогда было видно, насколько он хорош», – сказал главный тренер «Челси».

Напомним, Энцо Мареска и Руд ван Нистелрой вместе были в «Малаге» в сезоне-2011/12.

«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в воскресенье в рамках 10-го тура АПЛ.

«МЮ» объявил о назначении Аморима главным тренером. Контракт – до июня 2027-го с опцией продления на сезон

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoЭнцо Мареска
logoРубен Аморим
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