Легкоатлет Борзаковский о «Спартаке»: «Игра при Станковиче обнадеживает, дайте ему поработать. К концу сезона реализуют потенциал и будут бороться за 1-е место в РПЛ»

Юрий Борзаковский оценил игру «Спартака» при главном тренере Деяне Станковиче.

«Пока еще только начала сезона, «Спартак» набирает форму. Уверен, что к концу сезона «Спартак» разыграется, реализует свой потенциал и будет бороться за первое место в РПЛ.

Пока все не так гладко складывается для красно-белых, но игра при Станковиче все равно обнадеживает. Станкович еще проявит себя, дайте ему поработать. Не надо критиковать его после первых матчей и поражений», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 метров и болельщик «Спартака».

После 13 туров красно-белые с 22 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.