«Я бы сделал бой Дзюба – Соболев. Оба играли в «Спартаке», оба габаритные, шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться». Президент Fight Nights Гаджиев о футболистах
Камил Гаджиев хотел бы организовать бой Артема Дзюбы и Александра Соболева.
«Я бы сделал бой Дзюба – Соболев. Оба играли в «Спартаке», оба габаритные, примерно одной комплекции и весовой категории.
Оба достаточно шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться», – сказал президент Fight Nights.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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