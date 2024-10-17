«Я бы сделал бой Дзюба – Соболев. Оба играли в «Спартаке», оба габаритные, шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться». Президент Fight Nights Гаджиев о футболистах

Камил Гаджиев хотел бы организовать бой Артема Дзюбы и Александра Соболева.

«Я бы сделал бой Дзюба – Соболев . Оба играли в «Спартаке », оба габаритные, примерно одной комплекции и весовой категории.

Оба достаточно шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться», – сказал президент Fight Nights.