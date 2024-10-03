Соболев о соперничестве с Дзюбой: «Его нет как такового – все хайпятся на этом, наверное. До гола должен был забить еще парочку – теперь уверенности прибавится»
Нападающий отличился в матче с «Акроном» (5:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– До гола должен был забить еще парочку. Но главное, что выиграли сегодня. После гола должно прибавиться уверенности. Не просил замены, физически нормально. Надо еще чуть‑чуть с головой поработать.
– «Зенит» уже вышел в плей‑офф. Камень с плеч?
– У нас еще одна игра. Неважно, что мы вышли из группы. Болельщики же не простят, если мы не выиграем в следующем матче.
– После поражения от «Краснодара» у команды был холодный душ?
– Без поражений не бывает побед, невозможно не проигрывать. Это вынуждает нас еще больше работать. Надеюсь, что с «Оренбургом» по качеству игра будет точно такая же [как против «Акрона»].
– У вас есть соперничество с Дзюбой?
– Если честно, нет как такового. Наверное, все хайпятся на этом. Не обращаю внимания.
– О чем разговаривали с Дзюбой?
– Просто общались не о футболе. Ничего такого, – сказал Соболев.
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