Соболев о соперничестве с Дзюбой: «Его нет как такового – все хайпятся на этом, наверное. До гола должен был забить еще парочку – теперь уверенности прибавится»

Александр Соболев поделился эмоциями от первого гола за «Зенит».

Нападающий отличился в матче с «Акроном » (5:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– До гола должен был забить еще парочку. Но главное, что выиграли сегодня. После гола должно прибавиться уверенности. Не просил замены, физически нормально. Надо еще чуть‑чуть с головой поработать.

– «Зенит» уже вышел в плей‑офф. Камень с плеч?

– У нас еще одна игра. Неважно, что мы вышли из группы. Болельщики же не простят, если мы не выиграем в следующем матче.

– После поражения от «Краснодара» у команды был холодный душ?

– Без поражений не бывает побед, невозможно не проигрывать. Это вынуждает нас еще больше работать. Надеюсь, что с «Оренбургом » по качеству игра будет точно такая же [как против «Акрона»].

– У вас есть соперничество с Дзюбой?

– Если честно, нет как такового. Наверное, все хайпятся на этом. Не обращаю внимания.

– О чем разговаривали с Дзюбой?

– Просто общались не о футболе. Ничего такого, – сказал Соболев .