Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом». Кьеза завтра может возобновить тренировки, но тоже не сыграет

Диогу Жота не примет участия в матче «Ливерпуля» с «Арсеналом».

Вингер получил повреждение в игре против «Челси» (2:1) 20 октября и не сыграл в Лиге чемпионов против «Лейцига» 23-го.

Главный тренер Арне Слот сообщил, что португалец не будет готов к матчу против «Арсенала » в воскресенье и завтра еще не будет тренироваться.

Федерико Кьеза хоть и может завтра начать работу в общей группе, но с «канонирами» тоже не сыграет.