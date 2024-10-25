Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом». Кьеза завтра может возобновить тренировки, но тоже не сыграет
Диогу Жота не примет участия в матче «Ливерпуля» с «Арсеналом».
Вингер получил повреждение в игре против «Челси» (2:1) 20 октября и не сыграл в Лиге чемпионов против «Лейцига» 23-го.
Главный тренер Арне Слот сообщил, что португалец не будет готов к матчу против «Арсенала» в воскресенье и завтра еще не будет тренироваться.
Федерико Кьеза хоть и может завтра начать работу в общей группе, но с «канонирами» тоже не сыграет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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