Хасселбайнк об АПЛ: «Сити» не так хорош, как раньше, им предстоят сложные матчи. «Арсенал» и «Ливерпуль» должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками в этом сезоне»
«Я думаю, если «Арсенал» или «Ливерпуль» хотят выиграть титул Премьер-лиги, то это нужно сделать как раз в этом сезоне. Я смотрю на «Манчестер Сити» и не думаю, что они так же хороши, как в предыдущих сезонах. На самом деле я был весьма шокирован, когда они играли с «Фулхэмом» дома (3:2). «Фулхэм» играл очень, очень хорошо и подолгу владел мячом.
Если вы помните, когда «Манчестер Сити» был на вершине и уничтожал команды, они очень быстро возвращали мяч при потере, противникам было невозможно удержать его. Их прессинг был очень хорош. Я не знаю, стали ли они лучше или хуже. Думаю, что последнее, потому что у них есть Холанд, который не так сильно прессингует. Они не так хороши, как раньше, даже несмотря на то, что лидируют в лиге и у них долгая серия без поражений.
Впереди им предстоит несколько сложных матчей. Они еще не играли с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и с «Манчестер Юнайтед». Если вы соревнуетесь с ними, вы должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками», – сказал Lucky Block бывший нападающий «Челси».
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