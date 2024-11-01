Хасселбайнк об АПЛ: «Сити» не так хорош, как раньше, им предстоят сложные матчи. «Арсенал» и «Ливерпуль» должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками в этом сезоне»

Джимми Флойд Хасселбайнк думает, что «Ман Сити» может упустить чемпионство в АПЛ.

«Я думаю, если «Арсенал» или «Ливерпуль» хотят выиграть титул Премьер-лиги, то это нужно сделать как раз в этом сезоне. Я смотрю на «Манчестер Сити» и не думаю, что они так же хороши, как в предыдущих сезонах. На самом деле я был весьма шокирован, когда они играли с «Фулхэмом» дома (3:2). «Фулхэм» играл очень, очень хорошо и подолгу владел мячом.

Если вы помните, когда «Манчестер Сити» был на вершине и уничтожал команды, они очень быстро возвращали мяч при потере, противникам было невозможно удержать его. Их прессинг был очень хорош. Я не знаю, стали ли они лучше или хуже. Думаю, что последнее, потому что у них есть Холанд, который не так сильно прессингует. Они не так хороши, как раньше, даже несмотря на то, что лидируют в лиге и у них долгая серия без поражений.

Впереди им предстоит несколько сложных матчей. Они еще не играли с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и с «Манчестер Юнайтед». Если вы соревнуетесь с ними, вы должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками», – сказал Lucky Block бывший нападающий «Челси».