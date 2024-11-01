  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хасселбайнк об АПЛ: «Сити» не так хорош, как раньше, им предстоят сложные матчи. «Арсенал» и «Ливерпуль» должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками в этом сезоне»
1

Хасселбайнк об АПЛ: «Сити» не так хорош, как раньше, им предстоят сложные матчи. «Арсенал» и «Ливерпуль» должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками в этом сезоне»

Джимми Флойд Хасселбайнк думает, что «Ман Сити» может упустить чемпионство в АПЛ.

«Я думаю, если «Арсенал» или «Ливерпуль» хотят выиграть титул Премьер-лиги, то это нужно сделать как раз в этом сезоне. Я смотрю на «Манчестер Сити» и не думаю, что они так же хороши, как в предыдущих сезонах. На самом деле я был весьма шокирован, когда они играли с «Фулхэмом» дома (3:2). «Фулхэм» играл очень, очень хорошо и подолгу владел мячом.

Если вы помните, когда «Манчестер Сити» был на вершине и уничтожал команды, они очень быстро возвращали мяч при потере, противникам было невозможно удержать его. Их прессинг был очень хорош. Я не знаю, стали ли они лучше или хуже. Думаю, что последнее, потому что у них есть Холанд, который не так сильно прессингует. Они не так хороши, как раньше, даже несмотря на то, что лидируют в лиге и у них долгая серия без поражений.

Впереди им предстоит несколько сложных матчей. Они еще не играли с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и с «Манчестер Юнайтед». Если вы соревнуетесь с ними, вы должны быть готовы воспользоваться любыми ошибками», – сказал Lucky Block бывший нападающий «Челси».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЭрлинг Холанд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлас про фаворитов АПЛ: «Ман Сити» уже не такой грозный и может терять очки, «Арсеналу» надо держаться поближе. «Ливерпуль» впечатляет. «Челси» в гонке не участвует»
1026 октября, 19:39
Невилл об АПЛ: «Арсенал» – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». «Ливерпулю» чего-то не хватает, как и «Челси»
3821 октября, 09:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Новый месяц – новые цели. Наша цель – найти финансового менеджера. Откликайтесь на вакансию!
28 минут назадВакансия
Силкин о втором составе Брунея: «Это все равно что с улицы ребят набрать и играть со сборной России. Мы себя унижаем»
733 минуты назад
Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 – ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»
8сегодня, 10:26
Мостовой – лучший игрок «Зенита» в октябре. У вингера 3+1 в 5 матчах
8сегодня, 10:15
Мостовой о матче с Брунеем: «Это даже не позор, это хуже. Как Россия может играть против такого? Абсурд. Не знал про такую сборную, кошмар»
73сегодня, 10:01
Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
74сегодня, 09:40
Кубарси о «Золотом мяче»: «Не удивлен, что Винисиус не выиграл – он был на равных с Родри. Ямаль способен выиграть приз – у него нет предела»
27сегодня, 09:39
Хайкин хочет получить норвежское гражданство: «У меня невеста из Норвегии, планирую здесь жить. Люблю эту страну»
45сегодня, 09:21
Александр Дюков: «Футбол доминирует, растут доли и рейтинги трансляций. Никто из членов Исполкома РФС не видит снижения интереса»
23сегодня, 09:06
«Матч ТВ» делает народным каналом профессионализм, энтузиазм команды и уважение к аудитории». Алаев поздравил телеканал с 9-летием
45сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Семшов о 2-м составе Брунея: «Это неуважение. Играть с Брунеем уже неприлично, не тот уровень. России стоило провести один матч, возможно»
15 минут назад
Батраков тренируется в общей группе «Локомотива» после полученной травмы в матче с «Зенитом»
118 минут назад
Алиссон, Жота и Кьеза не сыграют за «Ливерпуль» до перерыва на сборные
221 минуту назад
«Бавария» готова отдать Теля в аренду. Продавать 18-летнего форварда не хотят, его по-прежнему считают большим талантом
142 минуты назад
Okko стал спонсором «Динамо»: «В рамках партнерства планируются создание уникального контента, акции и мероприятия, направленные на стратегическое развитие брендов»
247 минут назад
Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном» после травмы бедра
2сегодня, 10:27
Денис Глушаков: «Это будет провалом, если «Спартак» останется на таком же месте по итогам сезона. Хвастаться и гордиться нечем»
10сегодня, 10:11
ЦСКА принимает «Спартак». Армейцы, команде нужна ваша поддержка в дерби!
сегодня, 10:00Реклама
Месси о плей-офф МЛС с «Атлантой» Миранчука: «Интер» должен воспользоваться преимуществом. Мы совершали много глупых ошибок, это может дорого обойтись и привести к вылету»
10сегодня, 09:19
Сборная Беларуси получила визы, игра с Северной Ирландией пройдет в Белфасте. Матч Лиги наций могли перенести на нейтральное поле
4сегодня, 08:36